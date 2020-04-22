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Ургант и Нагиев во время самоизоляции подбодрили шутками подписчиков в Instagram

Во время вынужденной самоизоляции звезды российского шоу-бизнеса как могут подбадривают своих поклонников, устраивая концерты, марафоны и выходя в прямые эфиры. Недавно ведущий Иван Ургант и актер Дмитрий Нагиев развеселили своими шутками подписчиков в микроблоге Instagram.

Ургант и Нагиев во время самоизоляции подбодрили шутками подписчиков в Instagram


Юморист сделал селфи в лифте и сообщил, что нашел выгодное преимущество ношения маски. По словам Ивана Урганта, женщины могут хорошо сэкономить на губной помаде, так как красить губы необходимость отпала.

Дмитрий Нагиев опубликовал свое фото и пошутил, что «время красавчиков с пляжей прошло», а теперь настал его час. Актер уверен, что карантин скоро закончится. Он поприветствовал россиян в «отряде быстрого деградирования». Однако Дмитрий Нагиев советует не «вешать нос», так как жизнь у многих людей и до самоизоляции была «так себе».

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:04

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