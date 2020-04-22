Ургант и Нагиев во время самоизоляции подбодрили шутками подписчиков в Instagram

Юморист сделал селфи в лифте и сообщил, что нашел выгодное преимущество ношения маски. По словам Ивана Урганта, женщины могут хорошо сэкономить на губной помаде, так как красить губы необходимость отпала.Дмитрий Нагиев опубликовал свое фото и пошутил, что «время красавчиков с пляжей прошло», а теперь настал его час. Актер уверен, что карантин скоро закончится. Он поприветствовал россиян в «отряде быстрого деградирования». Однако Дмитрий Нагиев советует не «вешать нос», так как жизнь у многих людей и до самоизоляции была «так себе».