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Александр Серов готов продать коллекционные авто за полцены ради выплат зарплат сотрудникам

Александр Серов раздумывает над возможностью продать коллекционные автомобили за полцены, чтобы платить зарплату сотрудникам. Прийти к этому решению его заставила пандемия коронавируса.

Музыкант специально поинтересовался мнением экспертов о ситуации в экономической сфере, чтобы позаботиться о будущем. Серов уверен, что кризис продлится до сентября, поэтому он, как и многие коллеги, страдает от недостатка дохода из-за отмены концертов. На бюджете также негативно сказывается необходимость выплачивать зарплату сотрудникам. По словам музыканта, на свою команду он тратит до миллиона рублей ежемесячно, поэтому вскоре придется продавать некоторые коллекционные автомобили.

Серов признался, что его близкие друзья Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова находятся в более плачевной ситуации. Оказалось, что после отмены концертов музыканты вынуждены жить на 31 тысячу рублей, находясь на грани банкротства.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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