«Грешила и ела»: Яна Рудковская пожаловалась на набранные во время карантина лишние килограммы

По словам знаменитости, на самоизоляции она начала нарушать свой рацион, поэтому вскоре решила взять себя в руки. Яна Рудковская избавилась от вредных продуктов питания и заявила, что в течение нескольких дней будет питаться кефиром и минеральной водой. При этом фанаты телеведущей отметили, что она находится в прекрасной форме и несколько лишних килограммов ей не помешают.Из-за вынужденного карантина супруга Евгения Плющенко, как и другие звезды, стала чаще общаться с подписчиками в соцсети. Ранее она продемонстрировала, как примеряет обувь из своего гардероба, чем привела фолловеров в восторг.