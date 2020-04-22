АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Ученые разработали аналог пластика, разлагающийся в воде

Ученые из Корнелльского университета создали полимер, разлагающийся в воде под влиянием ультрафиолета. Новая разработка позволит уменьшить количество отходов, загрязняющих океан.

Эксперты сообщают, что разработанный полимер является новым видом пластика, созданным для применения в воде. Приблизительно половину от мусора, находящегося в океане, составляют принадлежности для рыбной ловли. Благодаря разработке химиков, в данное время можно будет создавать нетоксичные рыболовные сети и другие снасти, которые не принесут вреда в случае их потери. Специалисты также отмечают упругость, крепость и практичность в использовании биоразлагаемого полимера, ничем не уступающего традиционному пластику.

Химики работали над созданием альтернативы на протяжении последних 15 лет, за которые они взяли во внимание все факторы, нужные для совершенства продукта. Эксперты планируют в дальнейшем проверять новый полимер на быстроту биоразложения и полное отсутствие следов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of…
Сергей Соседов призвал Любовь Успенскую не «клянчить» деньги за…
«Наимпровизируем на новую Камасутру»: Ковальчук и Чумаков раскрыли интимные тайны на шоу…
Клара Новикова рассказала, как проводит время на…
Елизавета Боярская: «Во время карантина я ни разу не поссорилась с…
Вэл Килмер рассказал, как роман с Анджелиной Джоли спас его из “ледяного…
Александр Серов готов продать коллекционные авто за полцены ради выплат зарплат…
«Держи почаще ее дома»: Бородина подготовила тост на свадьбу Бузовой и…
Камирен о долгах Задойнова по алиментам: «Совесть у него не…
Описание «коронавируса» обнаружено в 5000-летнем аюрведическом…
Ведущие шоу «Бородина против Бузовой» обвинили Дениса Новикова в…
Смолкин прокомментировал слухи о романе своего сына Глеба и дочери…
«Малахов может отдохнуть»: Поклонники Прилучного обвинили Муцениеце в пиаре на разводе с…
Дэвид Линч: "Пандемия коронавируса изменит наш мир к…
«Дом-2»: Илья Подобрей объявил об уходе с…
«Я ни от чего не пострадала!»: Стоцкая отреклась от ранее сделанного заявления о мошенниках в…
Звезда шоу “Дом-2” Ольга Рапунцель сильно поправилась перед вторыми…
Роспотребнадзор запретил продуктовым магазинам разрешать людям взвешивать…
«Грешила и ела»: Яна Рудковская пожаловалась на набранные во время карантина лишние…
Академик РАН Александр Чучалин назвал эффективным лечение коронавируса ингаляциями гелием и оксидом…
«Очень колоритно»: Дочь Любови Успенской показала ягодицы во время откровенной…
WhatsAapp снимает ограничения на групповые…
Медики рекомендуют употреблять овсяное молоко для укрепления иммунитета и снижения…
Евгений Морозов и Чулпан Хаматова чуть не утонули во время съёмок сериала «Зулейха открывает…
Тина Канделаки «грамотно опустила» Ксению Собчак после критики поста о…
Эксперт по питанию для профилактики гипертонии советует ввести в рацион зеленый…
В пруду Санкт-Петербурга обнаружено существо из…
«Я не боюсь сказать об этом»: Светлана Светличная обвинила представителей СМИ в краже…
Просмотреть все новости