Ученые разработали аналог пластика, разлагающийся в воде





Эксперты сообщают, что разработанный полимер является новым видом пластика, созданным для применения в воде. Приблизительно половину от мусора, находящегося в океане, составляют принадлежности для рыбной ловли. Благодаря разработке химиков, в данное время можно будет создавать нетоксичные рыболовные сети и другие снасти, которые не принесут вреда в случае их потери. Специалисты также отмечают упругость, крепость и практичность в использовании биоразлагаемого полимера, ничем не уступающего традиционному пластику.Химики работали над созданием альтернативы на протяжении последних 15 лет, за которые они взяли во внимание все факторы, нужные для совершенства продукта. Эксперты планируют в дальнейшем проверять новый полимер на быстроту биоразложения и полное отсутствие следов.