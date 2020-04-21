«Очень колоритно»: Дочь Любови Успенской показала ягодицы во время откровенной фотосессии

Дочь певицы в социальной сети Instagram не так популярна, как ее мать, но все же имеет порядка 50 тысяч подписчиков. С ними Татьяна Плаксина делится снимками своих работ, а также кадрами из жизни и даже записями ток-шоу, на которых освещаются ее отношения с родительницей.Недавно молодая особа публиковала в Сети информацию о предстоящем аукционе, на котором можно будет приобрести одну из ее картин, а теперь решила похвастаться перед фолловерами своей фигурой. Плаксина разместила в Instagram-аккаунте фото, снятое с необычного ракурса. На нем дочь Успенской позирует, лежа на диване в одной тунике, показав ягодицы и стройные ноги.Подписчики отметили, что у нее отличная фигура и нет даже намека на целлюлит, но вот ракурс съемки можно было выбрать другой. Кроме того, фанаты Татьяны Плаксиной заподозрили, что дочь звезды пытается соблазнить кого-то конкретного своим фото, однако на это она пока не ответила.