Астрономы удивлены составом межзвездной кометы Борисова
Астрономы оказались удивлены составом межзвездной кометы Борисова, которая пролетает через Солнечную систему. Исследователи предположили, что данное небесное тело могло сформироваться на окраине при особенно низких температурах.
Для изучения кометы ученые задействовали систему радиотелескопов ALMA, позволяющую сканировать электромагнитное излучение. С их помощью они могут исследовать химический состав больших и малых объектов в разных частях Вселенной. Оказалось, что на комете Борисова содержится газ, в котором имеется особенно большое количество окиси углерода. Этого химического элемента на комете оказалось в 1,7 раза больше, чем воды.
Астрохимик Мартин Кординер отметил, что ученым впервые удалось исследовать космический объект, появившийся в Солнечной системе. Отличия были заметны сразу, а внутренняя структура осталась нетронутой после длительного нахождения в холодных условиях, что может помочь узнать, что происходило при зарождении. Ученые предположили, что внутренний состав кометы не претерпел изменений с момента образования.
Для изучения кометы ученые задействовали систему радиотелескопов ALMA, позволяющую сканировать электромагнитное излучение. С их помощью они могут исследовать химический состав больших и малых объектов в разных частях Вселенной. Оказалось, что на комете Борисова содержится газ, в котором имеется особенно большое количество окиси углерода. Этого химического элемента на комете оказалось в 1,7 раза больше, чем воды.
Астрохимик Мартин Кординер отметил, что ученым впервые удалось исследовать космический объект, появившийся в Солнечной системе. Отличия были заметны сразу, а внутренняя структура осталась нетронутой после длительного нахождения в холодных условиях, что может помочь узнать, что происходило при зарождении. Ученые предположили, что внутренний состав кометы не претерпел изменений с момента образования.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00