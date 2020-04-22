Астрономы удивлены составом межзвездной кометы Борисова





Для изучения кометы ученые задействовали систему радиотелескопов ALMA, позволяющую сканировать электромагнитное излучение. С их помощью они могут исследовать химический состав больших и малых объектов в разных частях Вселенной. Оказалось, что на комете Борисова содержится газ, в котором имеется особенно большое количество окиси углерода. Этого химического элемента на комете оказалось в 1,7 раза больше, чем воды.Астрохимик Мартин Кординер отметил, что ученым впервые удалось исследовать космический объект, появившийся в Солнечной системе. Отличия были заметны сразу, а внутренняя структура осталась нетронутой после длительного нахождения в холодных условиях, что может помочь узнать, что происходило при зарождении. Ученые предположили, что внутренний состав кометы не претерпел изменений с момента образования.