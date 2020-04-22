Сотрудники ГИБДД назвали автомобили, которые не попадут под экологический запрет в РФ





В первую очередь из перечня запрещенных вычеркнули транспортные средства с установленным ГБО. Данная топливная система является более экологической, чем двигатели на бензине – объяснили в ГИБДД. Также экологический запрет не коснётся электроавтомобилей по весьма понятным причинам. Во всех прочих случаях исключения будут делать только для собственников транспорта, которые проживают в «зеленой зоне» города. Кроме этого переживать не стоит компаниям, если они доставляют товар в экологический участок города.Стоит отметить, первыми испытают на себе нововведения Москва и Санкт-Петербург. После удачного пробного этапа данные правила станут распространяться в других населенных пунктах России.