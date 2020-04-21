Евгений Морозов и Чулпан Хаматова чуть не утонули во время съёмок сериала «Зулейха открывает глаза»





Съёмочный процесс многосерийной ленты проходил в городе на берегу реки Камы под Казанью, который выстроили работники киноиндустрии. Как сказал Евгений Морозов, он ни разу не пожалел о том, что принял участие в съёмках проекта, поскольку это была его детская мечта – бегать, прыгать, стрелять и падать. В ходе работы артист вместе с Чулпан Хаматовой мог утонуть, когда снималась сцена, где баржа с людьми погружалась под воду.Из-за сильного течения знаменитости оказались далеко от берега, а по сценарию героиня сериала Зулейха не умела плавать, в связи с чем партнер одной рукой тянул ее, а другой греб. Затем Морозову вдруг показалось, что они могут погибнуть, поскольку многослойная одежда и накладной живот коллеги впитали воду, из-за чего она стала тяжелой.Как отметила Хаматова, недалеко от берега дежурили водолазы и следили, чтобы никто из участников съёмочного процесса не пострадал. Тем не менее артистам было страшно., - поделился Морозов.