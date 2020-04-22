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Ученые рассказали, почему пальцы становятся «мятыми» и появляются мурашки на теле

В детстве каждому ребенку было интересно, почему после купания пальцы становятся будто «мятыми», на теле неожиданно появляются мурашки или выступают слезы. Ученые рассказали о шести особенностях и свойствах человеческого тела, которые трудно объяснить.

Ученые рассказали, почему пальцы становятся «мятыми» и появляются мурашки на теле


После долгого контакта с водой подушки пальцев выглядят «мятыми». Эксперты сошлись на том, что таким способом кожа приспосабливается к длительному пребыванию в данной среде. Оказывается, люди, которые замечали за собой такое свойство, лучше могут удерживать мокрые предметы в руках и двигаться по скользкому дну.

Многие знают, что с помощью чихания очищаются от микробов, пыли и иных раздражителей носовые проходы. Однако это свойство человеческого тела направлено еще и на то, чтобы прочистить носовые полости от слизи. Поэтому многие люди чихают несколько раз подряд, устраивая себе «экспресс-сморкание».

Мурашки по телу высыпаются в том случае, когда человек замерз или испытал испуг. По поводу слез, ученые отмечают, что это защитный механизм, который помогает пережить боль. Потягивание предназначено для того, чтобы люди могли растянуть свои связки, подготовиться к движению и наполнить мышцы кровью. Эксперты советуют брать пример с животных, которые потягиваются каждый раз, кода встают.

На высокие звуки люди реагируют раздраженно, так как они подсознательно ассоциируются с опасностью. Такое поведение было унаследовано от обезьян.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

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