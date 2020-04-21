Тина Канделаки «грамотно опустила» Ксению Собчак после критики поста о самовыражении

Канделаки опубликовала в Instagram-аккаунте пост-ответ на комментарий Ксении Собчак по поводу своего отношения к челленджам Ольги Бузовой, Егора Крида и Насти Ивлеевой. В тексте публикации журналистка назвала экс-ведущую «Дома-2» «королевой хайпа» и сообщила, что предлагала супруге Константина Богомолова сделать выбор между «умножением хейта» и внутренним умиротворением. Та, однако, решила, что второе не имеет денежного эквивалента и выбрала конфликт. В итоге Тине Канделаки пришлось отвечать на выпады коллеги, чтобы не прослыть слабой.Так генпродюсер «Матч ТВ» обратила внимание Ксении Собчак на то, что фраза об «арийской теории превосходства» не имеет к последней никакого отношения. К тому же журналистка исказила слова автора, примеряя их на себя, а в изначальном контексте они были скорее ироничным дополнение поста. Остальная же критика ведущей шоу «Осторожно, Собчак!» в адрес публикации Канделаки, по мнению продюсера совершенно неконструктивна и не имеет ни одного «содержательного тезиса», только лишь обиды.Подписчикам Канделаки понравилось, как та «грамотно опустила» Собчак, посоветовав ей не реагировать так бурно на «каждый поставленный на всякий случай капкан». Кроме того, фолловеры полностью поддержали знаменитость в ее противостоянии «богине, живущей в иллюзии всеобщего обожания», как та назвала дочь бывшего мера Санкт-Петербурга.