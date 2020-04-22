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Эксперты рассказали, как избавиться от следов насекомых на автомобиле

Все автомобилисты сталкивались с проблемой мойки автомобиля после летней поездки. Эксперты рассказали, как избавиться от надоедливых следов насекомых, которые разбиваются о поверхность транспортного средства.
Эксперты рассказали, как избавиться от следов насекомых на автомобиле

С каждым днем на улице становится все теплее, но у отличной погоды есть и минусы, хорошо известные всем автомобилистам. Почти после каждой поездки на капоте и лобовом стекле машины остаются следы насекомых, от которых достаточно тяжело избавиться. Однако эксперты рассказали, как очистить поверхность транспортного средства без особых усилий. В первую очередь поможет горячий воск. Перед длительной поездкой следует обработать поверхность автомобиля жидкостью, которая образует защитную плетку. В результате для удаления насекомого достаточно провести по поверхности влажной тряпкой. Не стоит забывать, воск спасет также от мелких камней и прочих повреждений, поэтому инвестиция полностью себя окупит.

Существуют и более элементарные способны избавиться от следов насекомых. Весьма эффективно себя показывает бытовая химия, а некоторые автолюбители советуют использовать Уайт-спирит. Все же с последней жидкостью нужно быть осторожнее, поскольку она может повредить лакокрасочное покрытие, что повлечет дополнительные затраты.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:00

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