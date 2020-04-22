Эксперты рассказали, как избавиться от следов насекомых на автомобиле





С каждым днем на улице становится все теплее, но у отличной погоды есть и минусы, хорошо известные всем автомобилистам. Почти после каждой поездки на капоте и лобовом стекле машины остаются следы насекомых, от которых достаточно тяжело избавиться. Однако эксперты рассказали, как очистить поверхность транспортного средства без особых усилий. В первую очередь поможет горячий воск. Перед длительной поездкой следует обработать поверхность автомобиля жидкостью, которая образует защитную плетку. В результате для удаления насекомого достаточно провести по поверхности влажной тряпкой. Не стоит забывать, воск спасет также от мелких камней и прочих повреждений, поэтому инвестиция полностью себя окупит.Существуют и более элементарные способны избавиться от следов насекомых. Весьма эффективно себя показывает бытовая химия, а некоторые автолюбители советуют использовать Уайт-спирит. Все же с последней жидкостью нужно быть осторожнее, поскольку она может повредить лакокрасочное покрытие, что повлечет дополнительные затраты.