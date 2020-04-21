Академик РАН Александр Чучалин назвал эффективным лечение коронавируса ингаляциями гелием и оксидом азота
Председатель МОО “Российское респираторное общество” Александр Чучалин назвал эффективным лечение коронавируса ингаляциями гелием и оксидом азота. Такое заявление академик РАН сделал во время онлайн-совещания с президентом РФ.
Александр Чучалин рассказал, что Владимир Путин прекрасно осведомлен о сложившейся в стране ситуации из-за коронавируса, поэтому сможет принимать своевременные меры по противодействию заболеванию. На недавнем онлайн-совещании многие профессора высказали массу конструктивных вещей. Ученый намекнул, что разработка вакцины от COVID-19 подходит к завершающему этапу и будет готова уже к лету. В своем выступлении Чучалин обратил внимание на гелий, которым можно значительно повысить иммунитет. При термической обработке вирусная нагрузка падает на 70%. Исследования с использованием данного элемента уже проводятся на базе института Склифосовского.
Александр Чучалин выразил мнение, что новая технология станет прорывом и значительно уменьшит количество тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19. При этом применяться будет комбинация из гелия и оксида азота.
Александр Чучалин рассказал, что Владимир Путин прекрасно осведомлен о сложившейся в стране ситуации из-за коронавируса, поэтому сможет принимать своевременные меры по противодействию заболеванию. На недавнем онлайн-совещании многие профессора высказали массу конструктивных вещей. Ученый намекнул, что разработка вакцины от COVID-19 подходит к завершающему этапу и будет готова уже к лету. В своем выступлении Чучалин обратил внимание на гелий, которым можно значительно повысить иммунитет. При термической обработке вирусная нагрузка падает на 70%. Исследования с использованием данного элемента уже проводятся на базе института Склифосовского.
Александр Чучалин выразил мнение, что новая технология станет прорывом и значительно уменьшит количество тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19. При этом применяться будет комбинация из гелия и оксида азота.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:04