«Я не боюсь сказать об этом»: Светлана Светличная обвинила представителей СМИ в краже денег





После недавнего скандала с участием внучки знаменитости последняя снова оказалась в центре внимания. По словам Светличной, она получила неожиданный удар от журналистов, которые якобы совершили грабеж в ее квартире. Артистка рассказала о представителе СМИ по имени Евгений, который работает у известного ведущего. Не так давно мужчина связался со Светланой Афанасьевной по телефону и захотел приехать к ней домой для разговора о внучке и их отношениях.Как отметила актриса, она сразу заметила, что телевизионщик является скользким человеком, однако изначально не придала этому должного значения. Вместе с корреспондентом был оператор, который в какой-то момент попросил знаменитость пройти в другую комнату, а Евгений остался на своем месте.Вскоре после ухода работников прессы Светличная обнаружила у себя дома пропажу большой суммы денег - 600 тысяч рублей и банковской карты. В то же время артистка не собирается писать заявление на телевизионщиков. Она планирует рассказать о произошедшем их начальству.