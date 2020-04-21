В пруду Санкт-Петербурга обнаружено существо из Амазонки
В пруду Санкт-Петербурга удалось обнаружить существо из Амазонки. Его фотография, сделанная очевидцем, была опубликована на странице группы “Рыбалка в СПб” во “ВКонтакте”.
Очевидец поинтересовался, какому виду принадлежит загадочное существо, найденное на берегу пруда на улице Ветеранов в Санкт-Петербурге. Один из комментаторов увидел, что это южноамериканский сом, родом из Амазонки. Некоторые местные жители заметили, что такие существа содержатся в их аквариумах. Отечественный зоолог Павел Глазков, в интервью “Фонтанки”, подтвердил, что особь является кольчужным сомом, и он действительно проживает в водах экзотической реки.
В России некоторые поклонники обитателей глубин заводят его в собственных аквариумах, а несознательные граждане выбрасывают в местные водоемы. Такого сома в свое время обнаруживали под Мурманском и в Архангельской области, но в климате открытых вод РФ он быстро погибает.
Очевидец поинтересовался, какому виду принадлежит загадочное существо, найденное на берегу пруда на улице Ветеранов в Санкт-Петербурге. Один из комментаторов увидел, что это южноамериканский сом, родом из Амазонки. Некоторые местные жители заметили, что такие существа содержатся в их аквариумах. Отечественный зоолог Павел Глазков, в интервью “Фонтанки”, подтвердил, что особь является кольчужным сомом, и он действительно проживает в водах экзотической реки.
В России некоторые поклонники обитателей глубин заводят его в собственных аквариумах, а несознательные граждане выбрасывают в местные водоемы. Такого сома в свое время обнаруживали под Мурманском и в Архангельской области, но в климате открытых вод РФ он быстро погибает.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:30