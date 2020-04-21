Медики рекомендуют употреблять овсяное молоко для укрепления иммунитета и снижения стресса





Специалисты подтверждают эффективность овсяного молока в борьбе со стрессом, поскольку в его составе присутствуют витамины группы В. Кроме того, этот напиток богат витаминами А и D, способными сдерживать много болезней и инфекций. Овсяное молоко придает людям бодрость, улучшает работу организма и снижает вероятность развития болезни Крона, а также сахарного диабета.Этот напиток подходит для тех, у кого наблюдается аллергия и непереносимость молочных продуктов, поскольку не содержит глютена. Присутствие бета-глюканов улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы, помогает снизить уровень холестерина в крови. Ежедневное употребление трех чашек овсяного молока на протяжении пяти недель может на 5% снизить уровень липопротеидов низкой плотности.Медики подчеркивают содержание в одном стакане напитка приблизительно 10% от суточной нормы железа, поэтому овсяное молоко особенно будет полезным для людей, ведущих вегетарианский образ жизни.