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Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks

Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks. За время ее существования были зарегистрированы 160 миллионов геймеров.

Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks


Как отметил Максим Чувалов, который занимает должность глобального паблишинг-директора тайтла, за этот длительный период вокруг World of Tanks сплотилось большое количество игроков. Они стали практически семьей и поддерживают общение вне игры.

Релиз знаменито боевика состоялся в августе 2010 года. Компания Wargaming запланировала проведение целого ряда игровых событий под названием «Десятилетие». Праздничный ивент будет радовать поклонников World of Tanks на протяжении четырех месяцев. Один из пяти актов стартует 22 апреля в девять утра по столичному времени. На протяжении недели геймерам нужно будет выполнять задачи, зарабатывая юбилейные монеты. Также за участие в мероприятии можно будет получить такой элемент внешнего вида как 3D-стиль, предназначенный для танка Т30.



Разработчики придумали игровые события, которые получили название «Вспомнить все». Их посвятили важным моментам в истории игры. Одним из них станет возврат общего чата при случайных боях.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:00

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