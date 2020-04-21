Московский протоиерей Агейкин скончался от осложнений после коронавируса





Как указал в социальных сетях Сергей Чапнин, смерть протоиерея стала первой среди московских клириков. Агейкин последние свои дни провел в стенах больницы в Лапино, а на момент кончины ему было 48 лет. Известен покойный деятель тем, что выступал настоятелем столичного Елоховского кафедрального собора. 20 апреля он впал в кому в результате осложнений из-за коронавируса. Не так давно в СМИ сообщалось, что анализ на COVID-19 дал положительный результат. СМИ обращают внимание, что протоиерей Агейкин входил в близкий круг общения патриарха Кирилла, и за последнее время вступал в контакт с главой РПЦ.С 2000 года Александр Агейкин нес службу в стенах церкви Христа Спасителя, а с 2012 выступал настоятелем Богоявленского храма.