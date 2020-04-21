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«Я после карантина сдам ее в психушку»: Ирина Аманти не может смириться с выходками Ольги Казаченко

Нынешняя супруга Вадима Казаченко Ирина Аманти шокирована выходками бывшей жены певца Ольги. Бизнесвумен заявила, что после карантина сдаст эту особу в «психушку» и даже оплатит ей лечение.
«Я после карантина сдам ее в психушку»: Ирина Аманти не может смириться с выходками Ольги Казаченко

Ольга Казаченко уже не первый год отравляет жизнь бывшего мужа и его избранницы. Женщина выступает на различных ток-шоу, где делится интимными подробностями своего прошлого с певцом, а также выставляет его в не лучшем свете перед публикой.

Терпение Ирины Аманти, с которой Вадим Казаченко в браке уже 16 лет, наконец лопнуло и она озвучила все, что думает о поведении экс-супруги мужа. Бизнесвумен потребовала у Ольги Казаченко оставить их семью в покое и наконец заняться собственной жизнью, а также перестать «пиариться» и «торговать своим ребенком» ради сомнительной славы и гонораров за выступления на телевидении. Кроме того, продюсер эстрадного исполнителя попросила скандальную особу сменить фамилию и найти нормальную работу.

Если же Ольга Казаченко к словам Аманти не прислушается, та обещает пойти на крайние меры. Бизнесвумен грозится отправить экс-возлюбленную своего мужа в «психушку» и даже оплатить ей лечение. Однако реализует этот план только если Мартынова (девичья фамилия первой жены певца) не прекратит «свои подлые инсинуации».

В отношении же приспешников Казаченко, Аманти и ее супруг тоже планируют задействовать некоторые меры. Они собираются привлечь правоохранительные органы, чтобы те разобрались с посылающими через соцсети угрозы лицами.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:13

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