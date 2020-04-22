Доктор Мясников призвал доноров сдавать кровь даже в условиях карантина
Во время съемок программы «Спасибо, доктор» Александр Мясников призвал доноров сдавать кровь даже в условиях карантина. В беседе с Владимиром Соловьевым главврач столичной больницы подчеркнул, что коронавирус не является единственным заболеванием в стране, поэтому необходимы биоматериалы.
Доктор Мясников рассказал, что многие медучреждения нуждаются в донорах. Несмотря на пандемию, в больницы продолжают поступать пациенты с кровотечениями, онкологическими заболеваниями, инфарктами и инсультами. Поэтому нужна донорская кровь, которой сейчас не хватает.
Вспышка коронавируса в мире началась в Китае в конце прошлого года. На данный момент количество зараженных людей на планете достигло 2,4 миллионов человек. Осложнения от COVID-19 стали причиной гибели свыше 170 тысяч людей.
В российских регионах ввели режим, предусматривающий обязательную самоизоляцию. Граждане РФ не могут покидать свои дома без острой необходимости.
Доктор Мясников рассказал, что многие медучреждения нуждаются в донорах. Несмотря на пандемию, в больницы продолжают поступать пациенты с кровотечениями, онкологическими заболеваниями, инфарктами и инсультами. Поэтому нужна донорская кровь, которой сейчас не хватает.
Вспышка коронавируса в мире началась в Китае в конце прошлого года. На данный момент количество зараженных людей на планете достигло 2,4 миллионов человек. Осложнения от COVID-19 стали причиной гибели свыше 170 тысяч людей.
В российских регионах ввели режим, предусматривающий обязательную самоизоляцию. Граждане РФ не могут покидать свои дома без острой необходимости.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00