Медики рассказали о существовании связи между сновидениями и коронавирусом





Медики поделились, что тревога способна стать причиной странных снов, являющихся плодом подсознания. Если в ночное время человек мечтает попасть в место, где ему спокойно и безопасно, то это может быть сигналом тревожности, и следует обратить на него внимание. Люди во сне хотят вернуться в детство, где ребенок полностью защищен от внешних угроз. Эксперты полагают, что сон о посиделках с друзьями может обозначать беспокойство ситуацией с коронавирусом со стороны общества, а также потерю ранее присутствовавшей свободы.В условиях пандемии COVID-19 можно купить лишь самые необходимые продукты питания, а блюда из ресторанов пока не доступны. Поэтому эксперты полагают, что людям так часто в последнее время снится еда. Это обозначает переживание чувства обделенности и особенное желание полакомиться привычными ранее продуктами.