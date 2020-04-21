Биологи: Коронавирус способен поразить почти всех млекопитающих





В ходе исследования биологи заразили разнообразных животных коронавирусом. При этом мыши и крысы проявили себя более устойчиво к заболеванию, хоть и имели определенные симптомы, а также могли передавать инфекцию другим существам. Самыми восприимчивыми оказались кошки, кролики и панголины, симптомы которых совпадают с человеческими. Теоретически, коронавирус способен поразить почти всех млекопитающих, но реакция на вирус отличается в зависимости от вида животного. В качестве подопытных ученые выбрали кошек и кроликов, поскольку их реакции на заболевание наиболее схожи с человеческими.В дальнейшем ученые намерены испытать на указанных животных сыворотку от коронавируса. Если лекарство сработает, то вероятнее всего, поможет и людям. Ученые отметили, скорее всего, коронавирус действительно сначала распространился среди животных, пока зараженное существо не попало на рынок и не передало его человеку.