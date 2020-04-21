Никас Сафронов о свадьбе Волочковой: «Судя по дорогому подарку, не исключаю, что это может быть Роман Абрамович»





Известно, что во время праздника балерина планирует сменить несколько нарядов, стоимость которых составляет 60 млн рублей. Сафронов поддерживает желание знаменитости устроить пышную свадьбу, поскольку считает, что она имеет право позволить себе тратить внушительные суммы. Как сказал деятель искусства, общественность должна лишь порадоваться за Волочкову, так как артистка обрела свое счастье, а платья танцовщице покупает жених, чтобы произвести на нее впечатление. Ранее ходили слухи, что сын Сафронова сделал предложение светской львице, но сам родитель уверен, что ее сердце принадлежит другому мужчине.Тем не менее Сафронов искренне рад за звезду и не сомневается, если ее женихом окажется Роман Абрамович. С первой супругой Ириной бизнесмен развелся в 2007 году. У них осталось 5 общих детей. Третьей избранницей олигарха стала дизайнер Дарья Жукова, подарившая ему сына Аарона и дочь Лею. В августе пара рассталась.