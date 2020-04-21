В Японии умер самый одинокий дельфин в мире





Смерть Хани наступила 29 марта, а после этого его назвали одним из наиболее одиноких представителей своего вида в мире. Изначально дельфин жил на Фукусиме, где работал аквариум, который претерпел убытки после землетрясения в 2011 году. Ядерный кризис тоже способствовал сокращению количества посетителей. Оставленных представителей фауны в пределах Морского парка-аквариума в городе Теси, что на востоке Токио, выявили в начале 2018 года. Действующая на благотворительной основе организация предпринимала попытки выкупить у новых владельцев аквариум, где содержали Хани, но переговоры ни к чему не привели. В течение последних двух лет дельфин находился в одиночестве.Многие юзеры в Сети оставляли негативные отзывы об океанариуме, где животные содержатся в неволе ради развлечения человека.