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Эксперт по питанию для профилактики гипертонии советует ввести в рацион зеленый лук

Халед Юсеф рассказал о некоторых полезных свойствах зеленого лука. По словам эксперта по питанию, этот продукт следует ввести в рацион для профилактики гипертонии.

Эксперт по питанию для профилактики гипертонии советует ввести в рацион зеленый лук


Зеленый лук содержит антиоксиданты, нейтрализующие действие свободных радикалов. При этом уменьшается окислительный стресс и минимизируются осложнения, которые свойственны для людей с сахарным диабетом. Халед Юсеф отметил, что этот продукт способен усилить кровообращение и снизить риск повышения давления.

Эксперт по питанию рассказал, что согласно недавно проведенным исследованиям, зеленый лук влияет на здоровье печени. Он способен изменить уровень ферментов, восстановить клетки и уменьшить воспаление железы внутренней секреции. Флаванолы, содержащиеся в зеленом растении, снижают уровень холестерина, а соответственно и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря пищевым волокнам, содержащимся в луке, увеличивается экскреция желтых кислот в стуле. За счет содержания витамина К минимизируются воспалительные процессы в кишечнике, а витамин С в зеленом растении способствует укреплению костей.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:36

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