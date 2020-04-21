Эксперт по питанию для профилактики гипертонии советует ввести в рацион зеленый лук





Зеленый лук содержит антиоксиданты, нейтрализующие действие свободных радикалов. При этом уменьшается окислительный стресс и минимизируются осложнения, которые свойственны для людей с сахарным диабетом. Халед Юсеф отметил, что этот продукт способен усилить кровообращение и снизить риск повышения давления.Эксперт по питанию рассказал, что согласно недавно проведенным исследованиям, зеленый лук влияет на здоровье печени. Он способен изменить уровень ферментов, восстановить клетки и уменьшить воспаление железы внутренней секреции. Флаванолы, содержащиеся в зеленом растении, снижают уровень холестерина, а соответственно и риск сердечно-сосудистых заболеваний.Благодаря пищевым волокнам, содержащимся в луке, увеличивается экскреция желтых кислот в стуле. За счет содержания витамина К минимизируются воспалительные процессы в кишечнике, а витамин С в зеленом растении способствует укреплению костей.