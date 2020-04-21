Logitech: Представлена бюджетная игровая мышь стоимостью в 40 долларов





В компании Logitech заявляют: «Устройство объединяет высокую игровую производительность, универсальность, отличный дизайн и отличную цену». Бюджетная игровая мышь имеет симметрическую форму, шесть функциональных кнопок, красивую подсветку, которой можно управлять с помощью специального приложения Logitech G HUB, и датчик с разрешением 8000 DPI. Подключается к компьютеру Logitech G203 Lightsync с помощью провода с USB-разъёмом.На рынок устройство поступит в мае этого года. Минимальная стоимость бюджетной Logitech G203 Lightsync составит 40 долларов. В России мышь будет распространяться под названием G102 Lightsync.