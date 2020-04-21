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Разин о Кате Гордон: «Самая опасная баба для всех мужиков в России»

Андрей Разин опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный Кате Гордон. В нем продюсер назвал правозащитницу «самой опасной бабой для всех мужиков в России».

По словам администратора группы «Ласковый май», юристка может «развалить семью» изнутри, настроив жену и детей против ее главы. Кроме того, Кате Гордон по силам научить женщин «делать псевдопобои», чтобы потом с помощью этого выбивать из своих мужчин деньги.

Именно поэтому Андрей Разин призывает российских мужчин не давать своим избранницам смотреть передачи правозащитницы, так как посредством этого она «вклинится в мозг женщины изнутри». Это, в свою очередь, ничем хорошим не закончится, и семью вряд ли удастся спасти.

Продюсер уверен, что именно на совести Гордон половина «звездных разводов». Телеведущая словно «вампир, который разрушает семьи», и единственный способ этого избежать – держаться от нее подальше. Именно этот совет эстрадный исполнитель и дал «всем мужикам в России», которым дороги отношения с супругой.

Пока что комментариев от самой Кати Гордон по поводу высказывания Андрея Разина не было, так как его публикация в Instagram еще совсем свежая, но поклонники правозащитницы уже с нетерпением ждут ее ответа. Фолловеры продюсера поблагодарили его за предупреждение и ограничились «лайками» поста.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:43

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