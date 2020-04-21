Николай Трубач: «В шоу-тусовке все знали, что я женат, но повенчались с Леной втайне»





Недавно отпраздновавший 50-летие певец обрел популярность за счет дуэта с коллегой, с которым вместе исполнил композиции «Щелкунчик» и «Голубая луна». Так как о нетрадиционной ориентации Моисеева все знали, вскоре после сотрудничества с Трубачом появились слухи, что между ними присутствуют не только деловые отношения. Как оказалось, на момент записи «Голубой луны» Николай Михайлович состоял в браке с девушкой по имени Елена, с которой они ждали ребенка. Эту песню знаменитость сочинил по заказу исполнителя, но вокальная партия оказалась сложной и последний не смог бы ее вытянуть, в связи с чем было приняло решение, что трек споет автор.Как отметил Трубач, представители шоу-бизнеса знали о том, что он женат и скоро станет отцом, однако ему пришлось тайно повенчаться с избранницей из-за продюсера Евгения Фридлянда. «Голубая луна» принесла артисту не только славу, но и множество проблем, а виной тому стал двусмысленный подтекст композиции. Более того, в свое время, певец имел дело с гей-лобби. Его убрал из шоу Моисеева, после чего там остался лишь голос звезды эстрады.