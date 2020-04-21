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Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку в республику. Лидер соседней страны поручил чиновникам наладить производство крупы для "достойного" обеспечения внутреннего рынка.

Недавняя поездка Александра Лукашенко в Бобруйск была посвящена обсуждению посевной кампании с главой Могилевской области Леонидом Зайцем. Президент побеседовал с чиновником о возможности увеличить объемы производства гречневой крупы для замещения импортного продукта из РФ. "Россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи",- добавил белорусский лидер в интервью местному изданию.

Другим подходом к решению дефицита гречки стал запрет на вывоз из-за пандемии COVID-19. Подобные ограничительные меры впоследствии распространятся на чеснок и лук. В то же время, заявления Лукашенко о прекращении поставок удивили представителей Российского зернового союза. Вице-президент организации Александр Корбут сообщает, что Россия никаким образом не препятствовала экспорту гречки в РБ. Все же, оптовые цены на продукт выросли до такой степени, что "вывозить её нет смысла".

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Политика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:17

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