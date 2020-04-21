Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку Беларуси





Недавняя поездка Александра Лукашенко в Бобруйск была посвящена обсуждению посевной кампании с главой Могилевской области Леонидом Зайцем. Президент побеседовал с чиновником о возможности увеличить объемы производства гречневой крупы для замещения импортного продукта из РФ.,- добавил белорусский лидер в интервью местному изданию.Другим подходом к решению дефицита гречки стал запрет на вывоз из-за пандемии COVID-19. Подобные ограничительные меры впоследствии распространятся на чеснок и лук. В то же время, заявления Лукашенко о прекращении поставок удивили представителей Российского зернового союза. Вице-президент организации Александр Корбут сообщает, что Россия никаким образом не препятствовала экспорту гречки в РБ. Все же, оптовые цены на продукт выросли до такой степени, что "вывозить её нет смысла".