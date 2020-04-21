Герман Греф назвал дату пика коронавируса в России
Герман Греф назвал дату пика коронавируса в России. Результаты исследования данного вопроса аналитиками Сбербанка показали, что в период с 5 по 10 мая ожидается всплеск эпидемии, поэтому стоит строго соблюдать правила самоизоляции в указанный период времени.
Дата завершения ограничений напрямую зависит от численности больных коронавирусом. Аналитики из Сбербанка создали математическую модель, сопоставив реальные данные в России с данными из европейских стран. В результате удалось установить, когда в РФ наступит пик эпидемии. Согласно предварительному анализу, максимальное количество больных ожидается в период с 5 по 10 мая. В указанные даты необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить более плачевной ситуации. Об этом рассказал Герман Греф во время интервью на телеканале «Сбербанк ТВ».
Напомним, сегодня в мире более 2,5 миллиона больных коронавирусом. При этом от заболевания погибло больше 150 тысяч людей. В России 52 тысячи зараженных, из которых умерло 456 человек. Данные со статистикой опубликованы на сайте «РИА Новости».
Дата завершения ограничений напрямую зависит от численности больных коронавирусом. Аналитики из Сбербанка создали математическую модель, сопоставив реальные данные в России с данными из европейских стран. В результате удалось установить, когда в РФ наступит пик эпидемии. Согласно предварительному анализу, максимальное количество больных ожидается в период с 5 по 10 мая. В указанные даты необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить более плачевной ситуации. Об этом рассказал Герман Греф во время интервью на телеканале «Сбербанк ТВ».
Напомним, сегодня в мире более 2,5 миллиона больных коронавирусом. При этом от заболевания погибло больше 150 тысяч людей. В России 52 тысячи зараженных, из которых умерло 456 человек. Данные со статистикой опубликованы на сайте «РИА Новости».
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:37