Герман Греф назвал дату пика коронавируса в России





Дата завершения ограничений напрямую зависит от численности больных коронавирусом. Аналитики из Сбербанка создали математическую модель, сопоставив реальные данные в России с данными из европейских стран. В результате удалось установить, когда в РФ наступит пик эпидемии. Согласно предварительному анализу, максимальное количество больных ожидается в период с 5 по 10 мая. В указанные даты необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить более плачевной ситуации. Об этом рассказал Герман Греф во время интервью на телеканале «Сбербанк ТВ».Напомним, сегодня в мире более 2,5 миллиона больных коронавирусом. При этом от заболевания погибло больше 150 тысяч людей. В России 52 тысячи зараженных, из которых умерло 456 человек. Данные со статистикой опубликованы на сайте «РИА Новости».