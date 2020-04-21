Экс-звезда “Дома-2” Анастасия Лисова подвергает будущего ребенка опасности из-за поднятия тяжестей

Лисова находится на 21-й неделе беременности, но продолжает вести активный образ жизни, что демонстрирует в своем микроблоге. Она взяла ответственность за большую часть обязанностей по дому, а также ухаживает за двухлетней дочерью Мирославой. Недавно в Stories экс-участница “Дом-2” показала поклонникам, как носит наследницу на руках, что резко раскритиковали фолловеры.Анастасия Лисова продемонстрировала, как поклонники начали присылать предупреждения о последствиях. Одна из подписчиц рассказала, что попала в больницу после того, как тоже носила на руках старшего ребенка. В ответ на это блогер попросила не присылать ей подобные сообщения, отметив, что у нее “другая история”.В своем микроблоге Анастасия Лисова не раз сообщала, что вторая беременность у нее протекает тяжелее, чем первая. Она уже обращалась к врачам из-за сильного тонуса матки, а первый триместр страдала от токсикоза.