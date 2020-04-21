Жительница Краснодара обнаружила в куличе использованный презерватив
СМИ Краснодара информируют о необычной находке в одном из куличей, которые продавались в крупном городском гипермаркете. Местная жительница обнаружила в изделии использованный презерватив.
Жительница Краснодара призналась в комментарии региональному изданию, что накануне Пасхи она приобрела кулич, который впоследствии разрезала и подала своей семье. Ребенок женщины нашел в изделии использованный презерватив, что вынудило обеспокоенную мать обратиться к юристу. На данный момент правозащитник готовит претензию к местному гипермаркету, который продавал подобную продукцию. Эксперт отмечает, что контрацептивы могут быть и в другой выпечке, свидетельствуя о злостном нарушении санитарных норм.
Кроме прочего, в конце прошлого месяца в Москве и Подмосковье ввели обязательный режим самоизоляции — покидать жиплощадь можно лишь в случае прямой угрозы жизни и здоровью, ради выгула собак, выноса мусора или посещения места работы. Другими исключениями могут стать обращение за экстренной медицинской помощью и совершение покупок в ближайшей аптеке или магазине. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф" за 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в России достигло 5,6 тысяч человек.
Жительница Краснодара призналась в комментарии региональному изданию, что накануне Пасхи она приобрела кулич, который впоследствии разрезала и подала своей семье. Ребенок женщины нашел в изделии использованный презерватив, что вынудило обеспокоенную мать обратиться к юристу. На данный момент правозащитник готовит претензию к местному гипермаркету, который продавал подобную продукцию. Эксперт отмечает, что контрацептивы могут быть и в другой выпечке, свидетельствуя о злостном нарушении санитарных норм.
Кроме прочего, в конце прошлого месяца в Москве и Подмосковье ввели обязательный режим самоизоляции — покидать жиплощадь можно лишь в случае прямой угрозы жизни и здоровью, ради выгула собак, выноса мусора или посещения места работы. Другими исключениями могут стать обращение за экстренной медицинской помощью и совершение покупок в ближайшей аптеке или магазине. По данным сайта "Стопкоронавирус.рф" за 21 апреля, количество зараженных коронавирусом в России достигло 5,6 тысяч человек.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:24