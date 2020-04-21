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«Девочка наконец-то присела отдохнуть»: Уставшая от домашних дел Валерия не хочет видеть Пригожина

Иосиф Пригожин решил запечатлеть супругу, которая устала от домашних дел. По выражению лица Валерии поклонники заметили, что она не рада видеть продюсера.
«Девочка наконец-то присела отдохнуть»: Уставшая от домашних дел Валерия не хочет видеть Пригожина

Муж певицы заснял, как она сидит в кресле после тяжелого дня и пытается расслабиться с помощью массажера для ног. В руках у Валерии планшет, с помощью которого она хочет спрятаться от Иосифа Пригожина, демонстрируя своим поведением, что не желает с ним разговаривать. Судя по всему, во время карантина у знаменитости хватает домашних дел, поэтому к вечеру она сильно устает, но это не мешает ее избраннику делать ее главной героиней своих сюжетов в Instagram.

В комментариях под размещенным видеороликом фолловеры поддержали артистку и отметили, что по ней видно, как избранник ей надоел. Некоторые позавидовали терпению Валерии, предположив, что она «покусает» продюсера за съёмку.

Там не менее Пригожину также есть чем заняться в период самоизоляции. На кадрах он сказал подписчикам, что работал над премьерой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:04

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