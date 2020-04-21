«Девочка наконец-то присела отдохнуть»: Уставшая от домашних дел Валерия не хочет видеть Пригожина

Муж певицы заснял, как она сидит в кресле после тяжелого дня и пытается расслабиться с помощью массажера для ног. В руках у Валерии планшет, с помощью которого она хочет спрятаться от Иосифа Пригожина, демонстрируя своим поведением, что не желает с ним разговаривать. Судя по всему, во время карантина у знаменитости хватает домашних дел, поэтому к вечеру она сильно устает, но это не мешает ее избраннику делать ее главной героиней своих сюжетов в Instagram.В комментариях под размещенным видеороликом фолловеры поддержали артистку и отметили, что по ней видно, как избранник ей надоел. Некоторые позавидовали терпению Валерии, предположив, что она «покусает» продюсера за съёмку.Там не менее Пригожину также есть чем заняться в период самоизоляции. На кадрах он сказал подписчикам, что работал над премьерой.