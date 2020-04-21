Компания Samsung признала наличие дефекта в Galaxy S20





Одно из последних обновлений смартфона Galaxy S20 стало причиной многочисленных жалоб от пользователей. На экране гаджета появились зеленые области, которые особенно сильно проявлялись при частоте в 120 герц. Компания Samsung не стала отрицать дефект и пообещала исправить проблему в ближайшее время. Проблемы возникли только у некоторых устройств, поэтому всем собственникам Galaxy S20 не стоит переживать. Ранее Samsung отозвал апрельское обновление операционной системы, поскольку именно после него начали проявляться данные нюансы. О конкретных сроках исправления бага представители южнокорейской компании пока ничего не говорят, поэтому пользователям бракованных смартфонов придется немного подождать.Напомним, это не первая проблема с Galaxy S20. Ранее собственники жаловались на сильный нагрев устройства, в результате чего батарея садилась очень быстро. Однако этот изъян решить невозможно, поскольку виновником является процессор Exynos 990, а его замена попросту невозможна.