В Минпромторге перечислили автозаводы, которым окажут поддержку во время пандемии





Финансовую поддержку Министерство промышленности и торговли РФ предоставит нескольким представителям автомобильной отрасли, среди которых отметились концерны АвтоВАЗ, "Группа "ГАЗ", "Соллерс", "КамАЗ", "Урал", "Автотор", а также отечественные филиалы Hyundai-Kia, Volkswagen, Toyota, Peugeot SA, Mitsubishi и Nissan. Среди крупных корпораций не был указан лишь китайский Haval, чьи заводы заработали в Тульской области в 2019 году.Для того, чтобы производитель попал в список системообразующих организаций, фирме необходимо отвечать множеству экономических критериев или соответствовать спецусловиям, которые установила государственная комиссия. Наиболее важными требованиями эксперты называют наличие ежегодной выручки суммой в 20 млрд рублей и групп постоянных работников численностью в 1000 человек. Перечень предприятий можно увидеть на официальном веб-сайте Минпромторга.