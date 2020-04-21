Борис Смолкин раскрыл причины развода с первой супругой Марией Кузнецовой после 8 лет брака





Борис Смолкин познакомился с будущей женой в возрасте 22 лет, а его избранница была на два года младше. В то время он поступил в театральный институт и после первого курса начал поиски подходящей девушки, решив присмотреться к абитуриентам. К будущей жене он подошел со словами: “Я бы мог вам помочь с репертуаром”. Они понравились друг другу, а спустя пять лет отношений, в 1974 году, у пары родился сын. Влюбленные долгое время не могли официально зарегистрировать союз из-за нехватки времени, поскольку всегда были заняты репетициями или сдавали зачеты. Свадьба у пары была простой, а обручальные кольца отсутствовали. На церемонию супруги опоздали, поскольку по дороге у такси оторвался глушитель. Спустя восемь лет этот брак рухнул, в чем Борис Смолкин никого не винит, отмечая, что это было общее решение.Мария Кузнецова предпочла Борису Смолкину другого мужчину, в связи с чем захотела срочно развестись. После бракоразводного процесса бывшие супруги выпили по бокалу шампанского с мороженым и разошлись.