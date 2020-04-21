АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 81.10 USD 74.67
Курс валют на 21.04.2020

Борис Смолкин раскрыл причины развода с первой супругой Марией Кузнецовой после 8 лет брака

Борис Смолкин раскрыл причины развода с первой супругой Марией Кузнецовой, с которой прожил в браке 8 лет. Актер рассказал о личной жизни в студии программы “Судьба человека”.

Борис Смолкин познакомился с будущей женой в возрасте 22 лет, а его избранница была на два года младше. В то время он поступил в театральный институт и после первого курса начал поиски подходящей девушки, решив присмотреться к абитуриентам. К будущей жене он подошел со словами: “Я бы мог вам помочь с репертуаром”. Они понравились друг другу, а спустя пять лет отношений, в 1974 году, у пары родился сын. Влюбленные долгое время не могли официально зарегистрировать союз из-за нехватки времени, поскольку всегда были заняты репетициями или сдавали зачеты. Свадьба у пары была простой, а обручальные кольца отсутствовали. На церемонию супруги опоздали, поскольку по дороге у такси оторвался глушитель. Спустя восемь лет этот брак рухнул, в чем Борис Смолкин никого не винит, отмечая, что это было общее решение.

Мария Кузнецова предпочла Борису Смолкину другого мужчину, в связи с чем захотела срочно развестись. После бракоразводного процесса бывшие супруги выпили по бокалу шампанского с мороженым и разошлись.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Герман Греф назвал дату пика коронавируса в…
Николай Трубач: «В шоу-тусовке все знали, что я женат, но повенчались с Леной…
Жительница Краснодара обнаружила в куличе использованный…
Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку…
Экс-звезда “Дома-2” Анастасия Лисова подвергает будущего ребенка опасности из-за поднятия…
Компания Samsung признала наличие дефекта в Galaxy…
«Девочка наконец-то присела отдохнуть»: Уставшая от домашних дел Валерия не хочет видеть…
В Минпромторге перечислили автозаводы, которым окажут поддержку во время…
Московский протоиерей Агейкин скончался от осложнений после…
Борис Смолкин раскрыл причины развода с первой супругой Марией Кузнецовой после 8 лет…
Росстандарт сообщил об отзыве почти 500 экземпляров Mercedes-Benz G-Class из-за дефектов в…
Премьер-министр Джузеппе Конте анонсировал смягчение карантина в…
«Симпатичный, хороший парень»: Вика Каплий не рассматривает Максима Колесникова в качестве…
В Сети рассказали об альтернативах подсолнечному…
На вдову Иосифа Кобзона подали иск в суд на 18 миллионов…
Новозеландский крапивник может впадать в зимнюю спячку…
«Выставлю на всеобщее обозрение»: Захар Саленко нашел тайную переписку Яны Шафеевой с…
Врачи: Продукты с содержанием цинка уменьшают риск заражения…
«Октоберфест-2020» перенесли из-за пандемии…
В России сняли ограничения на экспорт…
Корпорация Brabham Automotive представила автомобиль, способный "ехать вверх…
«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в…
Ученые из Нью-Йорка объяснили, почему мужчины хуже женщин переносят…
В Сети показали "постаревший" первый состав "Мстителей"…
Режиссер Иван Щеголев скончался от осложнений, вызванных…
«Аэрофлот» расторг контракт с поисковиком билетов…
Трое россиян стали заложниками пиратов на борту судна у берегов…
Медики выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные…
Просмотреть все новости