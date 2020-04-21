Росстандарт сообщил об отзыве почти 500 экземпляров Mercedes-Benz G-Class из-за дефектов в проводке





В пресс-службе Росстандарта информируют, что отзыв распространяется на 494 единицы Mercedes-Benz G-Class, проданных в период с мая по ноябрь 2018 года. Официальной причиной представители бренда указали неправильную установку жгутов проводов передних дверей. Эксперты говорят, что со временем эта заводская ошибка может привести к некорректной работе динамиков аудиосистемы и блока управления ЭСП.По словам специалистов, проверить автомобиль на наличие дефекта можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения от российского филиала компании. После перехода на веб-портал Росстандарта, владельцу предоставляется возможность сравнить VIN внедорожника со списком номеров потенциально поврежденных G-Class. Стоит отметить, что это не первая отзывная кампания в последнее время: днями ранее СМИ сообщали о приглашении на ремонт владельцев AMG GT, G-Class, E-Class и S-Class.