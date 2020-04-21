АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 81.10 USD 74.67
Курс валют на 21.04.2020

Росстандарт сообщил об отзыве почти 500 экземпляров Mercedes-Benz G-Class из-за дефектов в проводке

Немецкий концерн Mercedes-Benz оформил кампанию по отзыву 500 экземпляров моделей G-Class, проданных в РФ. Представители Росстандарта сообщили, что в реализованных "Гелендвагенах" имелись дефекты в проводке.

В пресс-службе Росстандарта информируют, что отзыв распространяется на 494 единицы Mercedes-Benz G-Class, проданных в период с мая по ноябрь 2018 года. Официальной причиной представители бренда указали неправильную установку жгутов проводов передних дверей. Эксперты говорят, что со временем эта заводская ошибка может привести к некорректной работе динамиков аудиосистемы и блока управления ЭСП.

По словам специалистов, проверить автомобиль на наличие дефекта можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения от российского филиала компании. После перехода на веб-портал Росстандарта, владельцу предоставляется возможность сравнить VIN внедорожника со списком номеров потенциально поврежденных G-Class. Стоит отметить, что это не первая отзывная кампания в последнее время: днями ранее СМИ сообщали о приглашении на ремонт владельцев AMG GT, G-Class, E-Class и S-Class.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Герман Греф назвал дату пика коронавируса в…
Николай Трубач: «В шоу-тусовке все знали, что я женат, но повенчались с Леной…
Жительница Краснодара обнаружила в куличе использованный…
Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку…
Экс-звезда “Дома-2” Анастасия Лисова подвергает будущего ребенка опасности из-за поднятия…
Компания Samsung признала наличие дефекта в Galaxy…
«Девочка наконец-то присела отдохнуть»: Уставшая от домашних дел Валерия не хочет видеть…
В Минпромторге перечислили автозаводы, которым окажут поддержку во время…
Московский протоиерей Агейкин скончался от осложнений после…
Борис Смолкин раскрыл причины развода с первой супругой Марией Кузнецовой после 8 лет…
Росстандарт сообщил об отзыве почти 500 экземпляров Mercedes-Benz G-Class из-за дефектов в…
Премьер-министр Джузеппе Конте анонсировал смягчение карантина в…
«Симпатичный, хороший парень»: Вика Каплий не рассматривает Максима Колесникова в качестве…
В Сети рассказали об альтернативах подсолнечному…
На вдову Иосифа Кобзона подали иск в суд на 18 миллионов…
Новозеландский крапивник может впадать в зимнюю спячку…
«Выставлю на всеобщее обозрение»: Захар Саленко нашел тайную переписку Яны Шафеевой с…
Врачи: Продукты с содержанием цинка уменьшают риск заражения…
«Октоберфест-2020» перенесли из-за пандемии…
В России сняли ограничения на экспорт…
Корпорация Brabham Automotive представила автомобиль, способный "ехать вверх…
«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в…
Ученые из Нью-Йорка объяснили, почему мужчины хуже женщин переносят…
В Сети показали "постаревший" первый состав "Мстителей"…
Режиссер Иван Щеголев скончался от осложнений, вызванных…
«Аэрофлот» расторг контракт с поисковиком билетов…
Трое россиян стали заложниками пиратов на борту судна у берегов…
Медики выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные…
Просмотреть все новости