Премьер-министр Джузеппе Конте анонсировал смягчение карантина в Италии





Премьер-министр Италии понимает, что граждане устали от карантина и хотят как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни. Однако полное снятие ограничений является безответственным решением и может привести к значительному росту количества больных, поэтому государство разрабатывает специальный план. Джузеппе Конте анонсировал смягчение карантина с 4 мая. Более детальный порядок правительство представит к концу этой недели, поэтому гражданам стоит набраться терпения.На первом этапе планируется открыть часть продовольственных магазинов и развлекательных заведений. Однако бизнес должен гарантировать безопасность клиентов, поэтому на него возложат дополнительные обязанности. В частности будут повышены требования к санитарным условиям. Предприятия обяжут систематически проводить дезинфекцию помещений, следить за количеством посетителей и за собственным персоналом. Все же граждане за 70 могут и не почувствовать смягчение карантина, поскольку они входят в зону риска и будут вынуждены оставаться дома до завершения пандемии.