Режиссер Иван Щеголев скончался от осложнений, вызванных коронавирусом





Его коллеги отметили, что за время своей карьеры режиссер успел сделать “немало”, в частности, успешно был задействован в кино и на телевидении, а также планировал много разноплановых проектов. По словам Ефима Люблинского, одного из продюсеров многосерийной ленты “Морозова", в последние несколько дней жизни артист находился в крайне плохом состоянии.Карьера Ивана Щеголева началась в 1992 году, когда он впервые срежиссировал фильм “Бабник-2”. Второй его работой стала кинолента “Американский дедушка”, в которой снялся Евгений Леонов.