АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 81.10 USD 74.67
Курс валют на 21.04.2020

Режиссер Иван Щеголев скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Отечественный режиссер Иван Щеголев, получивший известность по работе над сериалами “Морозова” и “Карпов”, скончался от осложнений после коронавируса в возрасте 59 лет. О смерти деятеля сообщили в пресс-ведомстве Союза кинематографистов.

Его коллеги отметили, что за время своей карьеры режиссер успел сделать “немало”, в частности, успешно был задействован в кино и на телевидении, а также планировал много разноплановых проектов. По словам Ефима Люблинского, одного из продюсеров многосерийной ленты “Морозова", в последние несколько дней жизни артист находился в крайне плохом состоянии.

Карьера Ивана Щеголева началась в 1992 году, когда он впервые срежиссировал фильм “Бабник-2”. Второй его работой стала кинолента “Американский дедушка”, в которой снялся Евгений Леонов.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России сняли ограничения на экспорт…
Корпорация Brabham Automotive представила автомобиль, способный "ехать вверх…
«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в…
Ученые из Нью-Йорка объяснили, почему мужчины хуже женщин переносят…
В Сети показали "постаревший" первый состав "Мстителей"…
Режиссер Иван Щеголев скончался от осложнений, вызванных…
«Аэрофлот» расторг контракт с поисковиком билетов…
Трое россиян стали заложниками пиратов на борту судна у берегов…
Медики выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные…
Полиция Рязани сняла клип о самоизоляции на песню группы «Король и…
Xiaomi представила бюджетный электросамокат с ресурсом в 30…
Жители Великобритании обсуждают планы принца Чарльза использовать навоз в качестве…
Эксперты рассказали, где можно помыть автомобиль во время…
«Да она просто шикарна»: Ольга Бузова высказалась о похудении Лолиты…
Миллиарды смартфонов лишились возможности отслеживать распространение…
Борис Гребенщиков посвятил песню самоизоляции, призывая "не выходить за…
В Чечне были замечены федеральные…
В Сети рассказали о свалке машин в США, ставшей "раем для…
«Карантин накрыл по полной»: Ксению Собчак заподозрили в алкогольной…
В Москве мошенники продают бесплатные QR-пропуска за 1,5 тысячи…
Василий Уткин о сотрудниках Соловьева: «Связаны руки и кляп во…
Меган Маркл впервые за долгое время приняла участие в телевизионных…
Дмитрий Песков: "Президент Владимир Путин принимает решение о сроках выхода из…
«Давай вместе преодолевать трудности!»: Валера Блюменкранц публично извинился перед Аней…
ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное…
Уязвимость Starbleed позволяет получить контроль над…
Ученые после исследования сигналов FRBs заявили, что инопланетяне опасаются встречи с…
Ольга Бузова с кастрюлей на голове провела прямой эфир в…
Просмотреть все новости