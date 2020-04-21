«Симпатичный, хороший парень»: Вика Каплий не рассматривает Максима Колесникова в качестве возлюбленного
Вика Каплий не рассматривает нового участника «Дома-2» в качестве своего возлюбленного. Об этом она рассказала во время разговора с подписчиками в Instagram.
Судя по всему, звезде телестройке не очень понравился молодей человек, поскольку она высказалась лишь о его человеческих качествах. Вика Каплий назвала парня общительным и прикольным, заявив, что добавить больше ничего не может. При этом многим поклонникам пришелся по душе Максим Колесников, который пришел на проект ради брюнетки.
Участник реалити-шоу удивил многих телезрителей и коллег по съёмочной площадке рассказом о своей жизни, в частности, о прошлом. В возрасте 3-х лет молодой человек лишился родителей и забрал из квартиры полугодовалую сестру. Многих шокировал серьезный поступок маленького мальчика.
Судя по всему, звезде телестройке не очень понравился молодей человек, поскольку она высказалась лишь о его человеческих качествах. Вика Каплий назвала парня общительным и прикольным, заявив, что добавить больше ничего не может. При этом многим поклонникам пришелся по душе Максим Колесников, который пришел на проект ради брюнетки.
Участник реалити-шоу удивил многих телезрителей и коллег по съёмочной площадке рассказом о своей жизни, в частности, о прошлом. В возрасте 3-х лет молодой человек лишился родителей и забрал из квартиры полугодовалую сестру. Многих шокировал серьезный поступок маленького мальчика.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:37