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«Симпатичный, хороший парень»: Вика Каплий не рассматривает Максима Колесникова в качестве возлюбленного

Вика Каплий не рассматривает нового участника «Дома-2» в качестве своего возлюбленного. Об этом она рассказала во время разговора с подписчиками в Instagram.
«Симпатичный, хороший парень»: Вика Каплий не рассматривает Максима Колесникова в качестве возлюбленного

Судя по всему, звезде телестройке не очень понравился молодей человек, поскольку она высказалась лишь о его человеческих качествах. Вика Каплий назвала парня общительным и прикольным, заявив, что добавить больше ничего не может. При этом многим поклонникам пришелся по душе Максим Колесников, который пришел на проект ради брюнетки.

Участник реалити-шоу удивил многих телезрителей и коллег по съёмочной площадке рассказом о своей жизни, в частности, о прошлом. В возрасте 3-х лет молодой человек лишился родителей и забрал из квартиры полугодовалую сестру. Многих шокировал серьезный поступок маленького мальчика.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:37

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