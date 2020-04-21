Трое россиян стали заложниками пиратов на борту судна у берегов Бенина





На борту оказавшегося под контролем пиратов контейнеровоза оказались в том числе три гражданина РФ, соответствующие сведения подтвердил впоследствии сотрудник посольства РФ в Бенине и Того. Из всех 11 человек личного состава судна числятся заложниками восемь членов экипажа. В настоящее время корабль остается на якорной стоянке вблизи Бенина, а рядом расположились три катера ВМС этого государства и катер Нигерии.Сейчас со злоумышленниками осуществляются переговоры, но подробности диалога не раскрываются.