Трое россиян стали заложниками пиратов на борту судна у берегов Бенина
Трое россиян оказались в числе заложников у пиратов, что зафиксировано недалеко от берегов Бенина. В воскресенье 19 апреля злоумышленники осуществили нападение на осуществляющее транспортировку контейнеров судно Tommi Ritscher, где в тот момент были 11 членов экипажа.
На борту оказавшегося под контролем пиратов контейнеровоза оказались в том числе три гражданина РФ, соответствующие сведения подтвердил впоследствии сотрудник посольства РФ в Бенине и Того. Из всех 11 человек личного состава судна числятся заложниками восемь членов экипажа. В настоящее время корабль остается на якорной стоянке вблизи Бенина, а рядом расположились три катера ВМС этого государства и катер Нигерии.
Сейчас со злоумышленниками осуществляются переговоры, но подробности диалога не раскрываются.
На борту оказавшегося под контролем пиратов контейнеровоза оказались в том числе три гражданина РФ, соответствующие сведения подтвердил впоследствии сотрудник посольства РФ в Бенине и Того. Из всех 11 человек личного состава судна числятся заложниками восемь членов экипажа. В настоящее время корабль остается на якорной стоянке вблизи Бенина, а рядом расположились три катера ВМС этого государства и катер Нигерии.
Сейчас со злоумышленниками осуществляются переговоры, но подробности диалога не раскрываются.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:15