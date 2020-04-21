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В Сети рассказали об альтернативах подсолнечному маслу

Подсолнечное масло содержит большое количество транс-жиров, которые вредят кровеносной системе. Поэтому в Сети решили рассказать, какие альтернативы могут стать здоровой заменой этого продукта.

Столь популярное в различных диетах оливковое масло не является идеальным кандидатом на замену подсолнечному аналогу, поскольку его редко используют для жарки, а не заправки салатов и закусок. Льняная разновидность на 80% состоит из жиров омега-3, которые придают ему специфический запах. Помимо пользы для иммунитета, этот продукт также укрепляет здоровье мозга, сердца, сосудов и ЖКТ, помимо антиоксидантного воздействия на кожу. Все же, эксперты рекомендуют хранить его в холодильнике из-за маленького срока хранения.

Другим вариантом может стать масло из кунжута, содержащее кальций и лецитин, которые восстанавливают клетки печени и регулируют уровень "плохого" холестерина в крови. Наконец, хозяйкам следует обратить внимание на тыквенное масло, которое считают источником множества витаминов и минералов. Его основные преимущества состоят в улучшении работы иммунной системы, моторики кишечника и желчевыводящих путей, а также репродуктивной функции у мужчин.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30

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