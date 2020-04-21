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На вдову Иосифа Кобзона подали иск в суд на 18 миллионов рублей

Вдова Иосифа Кобзона оказалась втянута в неприятную ситуацию, в рамках которой может лишиться 18 млн рублей при соответствующем решении суда после иска в ее адрес. Нелли Кобзон прокомментировала ситуацию, отметив, что уже привлекла адвокатов.
На вдову Иосифа Кобзона подали иск в суд на 18 миллионов рублей

Еще в 2009 Ефим Петров вместе с женой-художницей Евгений Флеровой взяли у Кобзона взаймы порядка 300 тысяч долларов, намереваясь открыть на территории Германии собственный музей. Однако этот проект так и остался лишь на бумаге, но возврата суммы артист не дождался, на фоне чего в качестве залога он забрал более 140 картин, обратившись в Чертановский суд.

Согласно решению суда, арестованными оказались еще 337 картин и три раритетных ларца. Когда Иосиф Кобзон скончался, никто не сообщал о правопреемстве. Флерова, пользуясь ситуацией, через суд надеется вернуть собственное имущество. Нелли Кобзон подчеркнула, что не участвовала в этих разбирательствах и не намерена вникать в дело, над которым работают ее адвокаты.

Не так давно вдова певца уже предпринимала попытку вернуть долг в размере 25 млн рублей, который имеется у Вагифа Пейсахова.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:24

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