На вдову Иосифа Кобзона подали иск в суд на 18 миллионов рублей





Еще в 2009 Ефим Петров вместе с женой-художницей Евгений Флеровой взяли у Кобзона взаймы порядка 300 тысяч долларов, намереваясь открыть на территории Германии собственный музей. Однако этот проект так и остался лишь на бумаге, но возврата суммы артист не дождался, на фоне чего в качестве залога он забрал более 140 картин, обратившись в Чертановский суд.Согласно решению суда, арестованными оказались еще 337 картин и три раритетных ларца. Когда Иосиф Кобзон скончался, никто не сообщал о правопреемстве. Флерова, пользуясь ситуацией, через суд надеется вернуть собственное имущество. Нелли Кобзон подчеркнула, что не участвовала в этих разбирательствах и не намерена вникать в дело, над которым работают ее адвокаты.Не так давно вдова певца уже предпринимала попытку вернуть долг в размере 25 млн рублей, который имеется у Вагифа Пейсахова.