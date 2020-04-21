«Выставлю на всеобщее обозрение»: Захар Саленко нашел тайную переписку Яны Шафеевой с мужчиной





Звезда телестройки заявил, что в его распоряжении оказался секретный чат девушки с незнакомцем. Захар Саленко потребовал, чтобы она сама рассказала всю правду и пригрозил, что выставит переписку на всеобщее обозрение., - заявил молодой человек. Яну Шафееву удивило поведение бойфренда, из-за чего она несколько раз спросила, не шутит ли он. Брюнетка заявила, что не общалась ни с какими мужчинами.Тем не менее, когда Саленко хотел взять в руки смартфон, он вытащил из-за шторы букет цветов и сказал участнице телестройки, что разыграл ее. Участник хотел проверить возлюбленную, но своим поступком задел ее чувства. Несмотря на это, влюбленные обнялись и вместе посмеялись над шуткой.