АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 81.10 USD 74.67
Курс валют на 21.04.2020

«Выставлю на всеобщее обозрение»: Захар Саленко нашел тайную переписку Яны Шафеевой с мужчиной

Захар Саленко сообщил Яне Шафеевой, что нашел ее тайную переписку с неизвестным мужчиной. Участник «Дома-2» призвал возлюбленную во всем сознаться.
«Выставлю на всеобщее обозрение»: Захар Саленко нашел тайную переписку Яны Шафеевой с мужчиной

Звезда телестройки заявил, что в его распоряжении оказался секретный чат девушки с незнакомцем. Захар Саленко потребовал, чтобы она сама рассказала всю правду и пригрозил, что выставит переписку на всеобщее обозрение. «Я сейчас беру свой телефон и показываю», - заявил молодой человек. Яну Шафееву удивило поведение бойфренда, из-за чего она несколько раз спросила, не шутит ли он. Брюнетка заявила, что не общалась ни с какими мужчинами.

Тем не менее, когда Саленко хотел взять в руки смартфон, он вытащил из-за шторы букет цветов и сказал участнице телестройки, что разыграл ее. Участник хотел проверить возлюбленную, но своим поступком задел ее чувства. Несмотря на это, влюбленные обнялись и вместе посмеялись над шуткой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Герман Греф назвал дату пика коронавируса в…
Николай Трубач: «В шоу-тусовке все знали, что я женат, но повенчались с Леной…
Жительница Краснодара обнаружила в куличе использованный…
Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку…
Экс-звезда “Дома-2” Анастасия Лисова подвергает будущего ребенка опасности из-за поднятия…
Компания Samsung признала наличие дефекта в Galaxy…
«Девочка наконец-то присела отдохнуть»: Уставшая от домашних дел Валерия не хочет видеть…
В Минпромторге перечислили автозаводы, которым окажут поддержку во время…
Московский протоиерей Агейкин скончался от осложнений после…
Борис Смолкин раскрыл причины развода с первой супругой Марией Кузнецовой после 8 лет…
Росстандарт сообщил об отзыве почти 500 экземпляров Mercedes-Benz G-Class из-за дефектов в…
Премьер-министр Джузеппе Конте анонсировал смягчение карантина в…
«Симпатичный, хороший парень»: Вика Каплий не рассматривает Максима Колесникова в качестве…
В Сети рассказали об альтернативах подсолнечному…
На вдову Иосифа Кобзона подали иск в суд на 18 миллионов…
Новозеландский крапивник может впадать в зимнюю спячку…
«Выставлю на всеобщее обозрение»: Захар Саленко нашел тайную переписку Яны Шафеевой с…
Врачи: Продукты с содержанием цинка уменьшают риск заражения…
«Октоберфест-2020» перенесли из-за пандемии…
В России сняли ограничения на экспорт…
Корпорация Brabham Automotive представила автомобиль, способный "ехать вверх…
«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в…
Ученые из Нью-Йорка объяснили, почему мужчины хуже женщин переносят…
В Сети показали "постаревший" первый состав "Мстителей"…
Режиссер Иван Щеголев скончался от осложнений, вызванных…
«Аэрофлот» расторг контракт с поисковиком билетов…
Трое россиян стали заложниками пиратов на борту судна у берегов…
Медики выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные…
Просмотреть все новости