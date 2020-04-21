Врачи: Продукты с содержанием цинка уменьшают риск заражения коронавирусом





Диетологи по всему миру рекомендуют увеличить количество цинка в собственном рационе, поскольку этот минерал способ укрепить организм. Хотя непосредственно с патогеном вещество не борется, оно стимулирует иммунитет и укрепляет защитные барьеры. Цинк также улучшает усвоение полезных микроэлементов и ускоряет восстановление тканей. Врачи говорят, что продукты с его содержанием нужно употреблять ежедневно, поскольку организм не в состоянии накапливать подобные соединения.Восстановить баланс цинка в теле можно несколькими способами, но наиболее эффективным может оказаться употребление разных видов мяса, особенно красных сортов. Лишь в 100 граммах баранины имеется около 4 мг, помимо белков. То же самое относится и к морепродуктам, среди которых следует выделить мидии, устрицы, крабы и креветки. Наконец, более доступным источником медики называют бобовые, которые не только несут пользу, но и отличаются высокой питательной ценностью.