«Октоберфест-2020» перенесли из-за пандемии коронавируса





Немецкий телеканал N-ТV проинформировал, что решение отменить мероприятие было вызвано желанием местных властей ограничить распространение коронавируса перед прогнозируемым пиком., - добавил представитель правительства ФРГ Маркус Зедер. Основной проблемой проведения фестиваля эпидемиологи назвали невозможность соблюдения социальной дистанции и использования индивидуальных средств защиты.Известно, что «Октоберфест-2020» должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. Согласно данным Всемирной организации здравооохранения, Германия занимает десятую позицию в числе стран с наибольшим количеством зараженных COVID-19. В стране насчитывается около 147 тысяч случаев инфицирования и 4,6 тысяч летальных исходов. Отмена пивного фестиваля дополнила список многих крупных спортивных и музыкальных мероприятий, среди которых числятся «Евровидение» и Чемпионат Европы по футболу 2020.