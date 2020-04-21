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«Октоберфест-2020» перенесли из-за пандемии коронавируса

Масштабный пивной фестиваль «Октоберфест-2020» не состоится в этом году. Мероприятие в Мюнхене перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщает премьер-министр Баварии.

Немецкий телеканал N-ТV проинформировал, что решение отменить мероприятие было вызвано желанием местных властей ограничить распространение коронавируса перед прогнозируемым пиком. «Мы едины во мнении, что риск слишком велик. Мы вместе решили, что „Октоберфест“ в этом году не пройдет», - добавил представитель правительства ФРГ Маркус Зедер. Основной проблемой проведения фестиваля эпидемиологи назвали невозможность соблюдения социальной дистанции и использования индивидуальных средств защиты.

Известно, что «Октоберфест-2020» должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. Согласно данным Всемирной организации здравооохранения, Германия занимает десятую позицию в числе стран с наибольшим количеством зараженных COVID-19. В стране насчитывается около 147 тысяч случаев инфицирования и 4,6 тысяч летальных исходов. Отмена пивного фестиваля дополнила список многих крупных спортивных и музыкальных мероприятий, среди которых числятся «Евровидение» и Чемпионат Европы по футболу 2020.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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