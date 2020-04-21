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В России сняли ограничения на экспорт золота

На официальном сайте правовой информации опубликовано постановление премьер-министра России. Предприятиям по добыче золота сняли ограничения на экспорт драгоценного металла.

В связи с пандемией коронавируса мировая экономика переживает трудные времена. Недавно рухнули цены на нефть, что может стать серьезной проблемой для России. Чтобы нормализовать ситуацию, власти сняли ограничения на экспорт золота. Ранее российские компании по добыче драгоценного металла могли проводить международные сделки только через посредников. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Предприятия получили возможность самостоятельно искать клиентов, что увеличивает спрос. В результате выручка от продажи золота позволит получить больше прибыли и стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

С момента начала пандемии коронавируса стоимость драгоценных металлов на международном рынке растет. Инвесторы считают золото безопасным и стабильным активом, поэтому стараются максимально инвестировать в него. Подобный шаг российского правительства поможет стране выйти из сложившейся ситуации без серьезных потерь, поэтому важно дать золотодобытчикам больше возможностей.

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Экономика / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:52

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