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«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в Армении

Наталья Еприкян в эфире передачи «Вечерний Ургант» рассказала о своем времяпровождении в Армении. Сейчас соблюдающая карантин артистка ждет, пока откроются границы в городе Джермук.
«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в Армении

Автор программы Comedy Woman изначально планировала побыть в стране всего пару дней, однако из-за пандемии COVID-19 теперь не может ее покинуть. После Армении актриса хотела посетить Грузию, о чем она сообщила ведущему. Тем не менее сейчас Наталья Еприкян находится на карантине в отеле, ей запрещено выходить за его пределы. По словам знаменитости, здесь она лечится минеральной водой и смотрит на водопад. Для прохождения к нему местные власти выдают желающим карточки, которых у россиянки накопилось 80 штук.

Выяснилось, за все время самоизоляции телепродюсеру никто не позвонил, кроме Урганта. Тем не менее это совсем не расстроило Еприкян, в связи с чем она попросила тех, кто ее не беспокоил, продолжать в том же духе.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:37

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