«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в Армении





Автор программы Comedy Woman изначально планировала побыть в стране всего пару дней, однако из-за пандемии COVID-19 теперь не может ее покинуть. После Армении актриса хотела посетить Грузию, о чем она сообщила ведущему. Тем не менее сейчас Наталья Еприкян находится на карантине в отеле, ей запрещено выходить за его пределы. По словам знаменитости, здесь она лечится минеральной водой и смотрит на водопад. Для прохождения к нему местные власти выдают желающим карточки, которых у россиянки накопилось 80 штук.Выяснилось, за все время самоизоляции телепродюсеру никто не позвонил, кроме Урганта. Тем не менее это совсем не расстроило Еприкян, в связи с чем она попросила тех, кто ее не беспокоил, продолжать в том же духе.