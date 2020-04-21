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Корпорация Brabham Automotive представила автомобиль, способный "ехать вверх ногами"

Суперкар BT62 способен достигать феноменальной прижимной силы во время максимального разгона. В корпорации Brabham Automotive сообщают, что их автомобиль теоретически способен ехать вверх ногами.

Фирма Brabham начала производство спортивного BT62 еще в 2018 году, но лишь теперь представители бренда решили рассказать об эффективности аэродинамики этой машины. Эксперты говорят, при достижении 265 км/ч суперкар может двигаться, будучи перевернутым. Известно, что конструкторское бюро использовало методы вычислительной гидродинамики во время разработки прототипа, которые показал внушительные результаты во время полевых испытаний.

Инженеры Brabham Automotive пришли к выводу, что машина может проходить повороты с продольными перегрузками до 3.5 g благодаря высоким показателям прижимной силы в 1600 кг. Основным элементом, обеспечивающим сильное сцепление с дорогой, оказалось заднее антикрыло? создающее 5 ньютон прижимной силы на каждый ньютон силы сопротивления. Кроме прочего, всего в мире есть лишь 70 единиц BT62, которых оснастили 5,4-литровым V8 мощностью 710 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной КПП.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:43

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