Корпорация Brabham Automotive представила автомобиль, способный "ехать вверх ногами"





Фирма Brabham начала производство спортивного BT62 еще в 2018 году, но лишь теперь представители бренда решили рассказать об эффективности аэродинамики этой машины. Эксперты говорят, при достижении 265 км/ч суперкар может двигаться, будучи перевернутым. Известно, что конструкторское бюро использовало методы вычислительной гидродинамики во время разработки прототипа, которые показал внушительные результаты во время полевых испытаний.Инженеры Brabham Automotive пришли к выводу, что машина может проходить повороты с продольными перегрузками до 3.5 g благодаря высоким показателям прижимной силы в 1600 кг. Основным элементом, обеспечивающим сильное сцепление с дорогой, оказалось заднее антикрыло? создающее 5 ньютон прижимной силы на каждый ньютон силы сопротивления. Кроме прочего, всего в мире есть лишь 70 единиц BT62, которых оснастили 5,4-литровым V8 мощностью 710 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной КПП.