Ученые из Нью-Йорка объяснили, почему мужчины хуже женщин переносят коронавирус





В статье, опубликованной в издании medRxiv, американские медики описали проведенное совместно с коллегами из Индии исследование. У нескольких десятков пациентов с COVID-19 регулярно брали анализы на наличие вируса, которые исчезал с течением времени. У женщин его следы переставали фиксироваться примерно на четвертый день, а у мужчин – на шестой. Эксперимент, проведенный на трех семьях из Мумбаи, показал те же результаты.Ученые отметили, что коронавирус нового типа проникает в клетку благодаря взаимодействию с белками, а в данном случае это мембранный фермент ACE2. При высоком его содержании орган имеет более серьезный риск заражения. Выяснилось, что кроме легких и почек он в больших количествах содержится в семенниках, поэтому мужчинам требуется больше времени, чтобы организм поборол недуг. Для подтверждения данной теории ученым требуется провести дополнительные тесты. Однако уже известно, что у некоторых пациентов мужского пола фиксировались изменения уровня гормонов по сравнению со здоровыми ровесниками.