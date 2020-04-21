В Сети показали "постаревший" первый состав "Мстителей" Marvel
Американский художник решил представить свое видение супергероев Marvel. Пользователь Сети опубликовал рендеры "постаревшего" первого состава "Мстителей".
На сайте Reddit появилась необычная публикация от пользователя под ником ColdBudLight98, который смог с помощью программы Adobe Photoshop "состарить" актеров из дебютной части "Мстителей". Многие комментаторы отметили реалистичность фотокоррекции, позволившей позволила оценить пожилых Тони Старка (Роберт Дауни-младший), Черную Вдову (Скарлетт Йоханссон), Капитана Америку (Крис Эванс), Тора (Крис Хэмсворт), Брюса Беннера (Марк Руффало) и Клинта Бартона (Джереми Реннер).
В качестве исходных снимков художник использовал портреты супергероев из постеров для фильма 2012 года. Поклонники франшизы выдвинули несколько теорий, сколько лет понадобится Халку и Тору, чтобы достичь преклонного возраста, потому что первый должен стареть невероятно медленно, а второй и вовсе - скандинавский бог. Кроме прочего студия Marvel намеревается "перезапустить" команду Мстителей, лидером которых станет Капитан Марвел.
На сайте Reddit появилась необычная публикация от пользователя под ником ColdBudLight98, который смог с помощью программы Adobe Photoshop "состарить" актеров из дебютной части "Мстителей". Многие комментаторы отметили реалистичность фотокоррекции, позволившей позволила оценить пожилых Тони Старка (Роберт Дауни-младший), Черную Вдову (Скарлетт Йоханссон), Капитана Америку (Крис Эванс), Тора (Крис Хэмсворт), Брюса Беннера (Марк Руффало) и Клинта Бартона (Джереми Реннер).
В качестве исходных снимков художник использовал портреты супергероев из постеров для фильма 2012 года. Поклонники франшизы выдвинули несколько теорий, сколько лет понадобится Халку и Тору, чтобы достичь преклонного возраста, потому что первый должен стареть невероятно медленно, а второй и вовсе - скандинавский бог. Кроме прочего студия Marvel намеревается "перезапустить" команду Мстителей, лидером которых станет Капитан Марвел.
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:24