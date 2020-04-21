В Сети показали "постаревший" первый состав "Мстителей" Marvel





На сайте Reddit появилась необычная публикация от пользователя под ником ColdBudLight98, который смог с помощью программы Adobe Photoshop "состарить" актеров из дебютной части "Мстителей". Многие комментаторы отметили реалистичность фотокоррекции, позволившей позволила оценить пожилых Тони Старка (Роберт Дауни-младший), Черную Вдову (Скарлетт Йоханссон), Капитана Америку (Крис Эванс), Тора (Крис Хэмсворт), Брюса Беннера (Марк Руффало) и Клинта Бартона (Джереми Реннер).В качестве исходных снимков художник использовал портреты супергероев из постеров для фильма 2012 года. Поклонники франшизы выдвинули несколько теорий, сколько лет понадобится Халку и Тору, чтобы достичь преклонного возраста, потому что первый должен стареть невероятно медленно, а второй и вовсе - скандинавский бог. Кроме прочего студия Marvel намеревается "перезапустить" команду Мстителей, лидером которых станет Капитан Марвел.